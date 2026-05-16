L’Inter scende in campo oggi alle 15 a San Siro contro l’Hellas Verona in una giornata speciale, segnata dai festeggiamenti per lo scudetto appena conquistato. Un clima di festa che potrebbe incidere anche sulle scelte di formazione di Cristian Chivu, orientato a concedere spazio a diverse rotazioni.

Possibile turnover per Chivu

Secondo le indicazioni riportate da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro potrebbe modificare diversi elementi dell’undici titolare rispetto alle ultime uscite, anche alla luce delle energie risparmiate dopo la vittoria in Coppa Italia. L’obiettivo sarebbe quello di coinvolgere giocatori meno utilizzati nel corso della stagione, senza però rinunciare alla competitività. In attacco si va verso una coppia inedita formata da Lautaro Martínez e Bonny, con quest’ultimo pronto a vivere una chance importante dal primo minuto.

Acerbi guida la difesa

Nel reparto arretrato l’unico punto fermo sembra essere Francesco Acerbi, destinato a partire titolare al centro della difesa. Accanto a lui dovrebbero agire Bisseck e Bastoni, completando il terzetto difensivo.

Mkhitaryan dal 1’

A centrocampo, tra le novità più attese, figura la possibile presenza di Henrikh Mkhitaryan dal primo minuto. Insieme a lui dovrebbero esserci Barella, Zielinski e Carlos Augusto, con Luis Henrique largo sulla fascia.

La probabile formazione

L’Inter dovrebbe quindi schierarsi con un 3-5-2 così composto: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Bonny. All. Chivu.

Sezione: Focus / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 22:25
Autore: Ludovica Ferrante
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