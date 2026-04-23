I tre grandi protagonisti di Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sono anche quelli più votati dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo il 3-2 contro i lariani. Hakan Calhanoglu comanda la graduatoria, seguiro da Petar Sucic. Ultimo gradino del podio per Pepo Martinez. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Martinez 12.88%

Akanji 0.06%

Acerbi 0.30%

Carlos Augusto 0.18%

Luis Henrique 0.83%

Barella 1.79%

Calhanoglu 53.01%

Zielinski 0.18%

Dimarco 0%

Bonny 0.12%

Thuram 0.30%

Diouf 4.77%

Sucic 25.04%

Bisseck 0.24%

Esposito 0.12%

Dumfries 0.18%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 48 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 53 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 29 PT.

CALHANOGLU E BARELLA 25 PT.

SUCIC 22 PT.

CARLOS AUGUSTO 20 PT.

BISSECK 16 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BASTONI, J. MARTINEZ E AKANJI 12 PT.

DIOUF 11 PT.

BONNY 9 PT.

DUMFRIES 8 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DE VRIJ 4 PT.

DARMIAN 3 PT.