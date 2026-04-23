I tre grandi protagonisti di Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sono anche quelli più votati dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo il 3-2 contro i lariani. Hakan Calhanoglu comanda la graduatoria, seguiro da Petar Sucic. Ultimo gradino del podio per Pepo Martinez. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.
Martinez 12.88%
Akanji 0.06%
Acerbi 0.30%
Carlos Augusto 0.18%
Luis Henrique 0.83%
Barella 1.79%
Calhanoglu 53.01%
Zielinski 0.18%
Dimarco 0%
Bonny 0.12%
Thuram 0.30%
Diouf 4.77%
Sucic 25.04%
Bisseck 0.24%
Esposito 0.12%
Dumfries 0.18%
CLASSIFICA GENERALE DOPO 48 PARTITE:
ZIELINSKI 55 PT.
LAUTARO 53 PT.
DIMARCO 45 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 29 PT.
CALHANOGLU E BARELLA 25 PT.
SUCIC 22 PT.
CARLOS AUGUSTO 20 PT.
BISSECK 16 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
BASTONI, J. MARTINEZ E AKANJI 12 PT.
DIOUF 11 PT.
BONNY 9 PT.
DUMFRIES 8 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DE VRIJ 4 PT.
DARMIAN 3 PT.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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