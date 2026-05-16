Il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha diramato la lista dei convocati per la partita contro l'Inter, in programma domani alle ore 15.00 e valida per la 37^ giornata di Serie A.

Ancora fuori Gift Orban, dopo la lite con un tifoso davanti al "Bentegodi" al termine di Verona-Milan dello scorso 19 aprile. Out anche Serdar, Mosquera e Oyegoke. Rientrano tra i disponibili invece Niasse e Bella-Kotchap. Di seguito l'elenco completo:

I 25 giocatori convocati contro l'Inter
1 Montipò
3 Frese
4 Lovric
5 Edmundsson
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
24 Bernede
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
90 Vermesan
94 Toniolo 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 23:54
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture