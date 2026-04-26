L'Inter subisce la rimonta del Torino allo stadio Olimpico e pareggia 2-2. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i granata, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.
Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 20:13
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Domenica 26 apr
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