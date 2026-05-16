In un momento particolarmente delicato della stagione rossonera, Gerry Cardinale ha deciso di stare vicino alla squadra. Il proprietario del Milan sarà infatti presente domani allo stadio Ferraris per assistere alla sfida contro il Genoa, valida per la 37ª giornata di Serie A.

La scelta dell’imprenditore americano arriva in una fase complicata per il club, reduce da quattro sconfitte nelle ultime sei partite e con il serio rischio di restare fuori dalla prossima Champions League. Una situazione che lo stesso Cardinale ha definito senza mezzi termini come un possibile “fallimento” stagionale.

Il messaggio ai tifosi

Nelle ultime ore, Cardinale aveva già lanciato un appello all’ambiente rossonero attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport:

“Provengo da una cultura in cui, quando qualcuno inciampa, lo aiutiamo a rialzarsi, non cerchiamo di cancellarlo”.

Il numero uno del Milan ha poi invitato i tifosi a sostenere la squadra nel momento più difficile:

“Ora la squadra sta inciampando, quindi chiedo a tutti quelli che amano il Milan di sostenerla e non demoralizzarla. Ci sono ancora due partite da vincere”.

Allegri apprezza la presenza della proprietà

Le dichiarazioni di Cardinale sono state commentate anche da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico ha confermato di aver parlato recentemente con il proprietario: “Le sue parole mi hanno fatto piacere. Ci siamo confrontati sul presente e su quello che potrebbe essere il futuro del Milan”. La presenza di Cardinale a Genova vuole dunque rappresentare un segnale forte di vicinanza alla squadra in uno dei momenti più importanti e complicati della stagione.