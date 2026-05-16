Non sarà una semplice partita di campionato quella contro l’Hellas Verona. A San Siro, domenica, si vivrà un pomeriggio carico di emozioni, tra la festa scudetto e l’ultimo saluto a diversi protagonisti dell’ultimo ciclo nerazzurro. Come spiega La Gazzetta dello Sport, per molti sarà una sorta di addio al pubblico di casa.

Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e, con ogni probabilità, anche Stefan De Vrij sono infatti al centro di un possibile cambio generazionale che coinvolgerà la rosa dell’Inter nelle prossime settimane. Un gruppo che ha contribuito in maniera decisiva ai recenti successi del club e che ora si avvicina alla fine del proprio percorso in nerazzurro.

Sommer, il simbolo dell’ultimo scudetto

Per Sommer sarà un addio carico di riconoscenza. Arrivato per dare sicurezza tra i pali, lo svizzero è stato protagonista nella stagione della seconda stella, con 19 clean sheet e interventi decisivi anche in Champions League, come la parata su Yamal contro il Barcellona. In scadenza a giugno, saluterà con un ruolo da protagonista assoluto.

Acerbi e Darmian, esperienza e trofei

Acerbi chiuderà una parentesi intensa: quasi 150 presenze, due Coppe Italia, due Supercoppe e due scudetti, con il ricordo indelebile del gol all’ultimo respiro contro il Barcellona. Darmian, invece, lascia dopo sei anni e nove trofei, diventando uno dei simboli di affidabilità del ciclo nerazzurro.

Mkhitaryan e Frattesi, due storie diverse

Mkhitaryan, arrivato nel 2022, potrebbe dire addio o addirittura al calcio giocato. A 38 anni riflette sul futuro dopo essere stato una colonna del centrocampo. Frattesi, invece, rappresenta il volto più giovane del possibile addio: decisivo in Champions con gol pesanti, ma frenato da una stagione complessa e da un minutaggio ridotto. In estate potrebbe partire per trovare maggiore continuità.

Un ciclo che si chiude

San Siro si prepara così a salutare non solo una squadra vincente, ma un gruppo che ha scritto pagine importanti della recente storia nerazzurra. Tra applausi, emozioni e qualche lacrima, l’Inter si avvia verso una nuova fase.