Dopo una grande rimonta concretizzatasi nei minuti finali di partita, l'Inter rimonta il 2-0 iniziale del Como e vince 3-0 raggiungendo la finale di Coppa Italia. Domani si saprà se sarà contro Lazio o Atalanta.Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i lariani, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 23:05
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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