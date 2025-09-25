Inizierà domani e durerà fino a domenica la sesta edizione della Winners Cup, protagonisti 250 tra ragazzi e ragazze colpiti da malattia tumorale. Sedici squadre con 12 elementi ciascuna di ambo i sessi, con un minimo di 4 atlete femminili, in rappresentanza di oltre 30 centri onco-ematologici dall'Italia e dall'Europa.

Il torneo è organizzato con la collaborazione di Inter, Bper, Fondazione Bianca Garavaglia, Centro Sportivo Italiano, Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncologie Pediatriche ed alla European Society of Paediatric Oncology.