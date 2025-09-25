Antonio Minadeo, direttore sportivo del Lecco, ha parlato così a TMW Radio dell'Inter U23: "Abbiamo incontrato l'Inter, che era circondata dai massimi dirigenti. In tribuna c'era il presidente Marotta, che è uno dei massimi esponenti del calcio italiano. La seconda squadra? La dirigenza nerazzurra la segue in massa e con noi in tribuna c'erano anche il direttore Ausilio e Baccin", ha detto Minadeo, elogiando la dirigenza nerazzurra.