Il Bayern Monaco non pensa neanche lontanamente allo scenario che prevede l'addio di Dayot Upamecano a zero. Lo ha ribadito Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, parlando a Sky Sport DE dello status quo della trattativa con il difensore francese che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026: "A dire il vero, i colloqui sono già in corso, in modo piuttosto aperto. Soprattutto con Upa - le sue parole -. Non è un segreto che desideriamo fortemente prolungare il contratto di Upamecano".

Come noto, l'Inter è molto attenta alla situazione pronta ad approfittarne nel caso in cui il difensore francese diventasse free agent.