Il Bayern Monaco non pensa neanche lontanamente allo scenario che prevede l'addio di Dayot Upamecano a zero. Lo ha ribadito Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, parlando a Sky Sport DE dello status quo della trattativa con il difensore francese che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026: "A dire il vero, i colloqui sono già in corso, in modo piuttosto aperto. Soprattutto con Upa - le sue parole -. Non è un segreto che desideriamo fortemente prolungare il contratto di Upamecano".
Come noto, l'Inter è molto attenta alla situazione pronta ad approfittarne nel caso in cui il difensore francese diventasse free agent.
Sezione: Focus / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 15:47
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Inter alla finestra per Upamecano, Eberl chiaro: "Il Bayern vuole fortemente il rinnovo, colloqui in corso"
Materazzi: "Chivu inesperto? No, ha fatto tutti i passaggi. Non era la prima scelta dell'Inter per il post-Inzaghi, ma..."
Ambrosini e lo striscione 'Lo scudetto mettilo nel c...': "Feci una boiata che mi causò problemi nei mesi successivi"
Il discorso di Conte prima di Napoli-Inter: "Pensano di essere più forti, non questa sera davanti alla nostra gente"
Arbitri quinta giornata - Cagliari-Inter a Piccinini, in sala VAR Doveri-Gariglio. Chiffi per il big match Milan-Napoli
TS - L'Inter pensa al colpo Upamecano, ma si fa avanti il Real. E sul tavolo spuntano altri due nomi
Altre notizie
Giovedì 25 set
- 16:30 Uefa, settimana decisiva: Israele rischia la sospensione dalle competizioni europee. Gli USA si oppongono
- 16:15 Carraro risponde a Moggi: "Calciopoli? La mia innocenza riconosciuta da tutti, le sentenze definitive su di lui sono state differenti"
- 16:01 Traguardo per Taremi: è candidato all'Asian International Player of the Year
- 15:47 Inter alla finestra per Upamecano, Eberl chiaro: "Il Bayern vuole fortemente il rinnovo, colloqui in corso"
- 15:33 Venezia, Stroppa festeggia la vittoria in Coppa Italia: "Mi fa piacere dedicarla ai tifosi"
- 15:19 Eberl rende omaggio a Rummenigge: "Il calcio è dove è oggi grazie a personalità così"
- 15:05 Materazzi: "Chivu inesperto? No, ha fatto tutti i passaggi. Non era la prima scelta dell'Inter per il post-Inzaghi, ma..."
- 14:50 From UK - Inter, nome nuovo dalla Premier per il dopo Sommer: piace Illan Meslier del Leeds United
- 14:35 Pasqualin: "Scudetto, Napoli davanti a tutti. Il Milan darà fastidio, ha un centrocampo imbattibile"
- 14:21 Juve in finale di Serie A Women's Cup, Canzi: "Grande partita dell'Inter, è stata durissima"
- 14:07 Stadio, il sindaco di Rozzano: "Un ritorno dell'Inter ora sembra difficile, ma guardo e aspetto con interesse"
- 13:51 Sky - Verso Cagliari-Inter, crescono le quotazioni della ThuLa. Bonny a parte a buon ritmo, domani torna in gruppo?
- 13:38 Ambrosini e lo striscione 'Lo scudetto mettilo nel c...': "Feci una boiata che mi causò problemi nei mesi successivi"
- 13:24 Rummenigge compie 70 anni, l'Inter: "Classe infinita, a Milano ha dimostrato tutto il suo talento cristallino"
- 13:10 Palladino: "La vittoria sull'Inter tra i momenti più belli a Firenze. Bove? Spero che..."
- 12:56 UFFICIALE - Il Monza passa di mano: Fininvest annuncia la cessione a Beckett Layne Ventures. Saluta anche Galliani
- 12:42 Il discorso di Conte prima di Napoli-Inter: "Pensano di essere più forti, non questa sera davanti alla nostra gente"
- 12:28 Arbitri quinta giornata - Cagliari-Inter a Piccinini, in sala VAR Doveri-Gariglio. Chiffi per il big match Milan-Napoli
- 12:14 Winners Cup da domani a domenica: l'Inter tra le promotrici del progetto
- 12:00 Come stanno andando le "ALTRE" INTER: l'U23 ingrana, la PRIMAVERA fatica. WOMEN alla prova europea
- 11:45 Gravina: "Euro 2032, San Siro non ha i requisiti. Inimmaginabile non avere Milano"
- 11:30 S. Siro, Sala: "Ho negoziato al meglio. Senza la delibera, Milan e Inter verso un'altra situazione rapidamente"
- 11:16 CdS - Comanda Calhanoglu: ecco come Hakan ha convinto Chivu e si è ripreso l'Inter
- 11:02 CdS - Appiano: Bonny non preoccupa. A Cagliari il francese in tandem con Lautaro?
- 10:48 Nasce INTER 24/7, nuovo canale FAST per la società nerazzurra
- 10:34 Simonelli: "San Siro inadeguato e non ristrutturabile. Una figuraccia Euro 2032 senza Milano. E sui naming rights so che..."
- 10:20 Adani: "Esposito va difeso anche se non segna per 10 partite. Chivu? All'Inter non c'è tempo"
- 10:06 La Repubblica - San Siro silente, un problema per Milan e Inter. Ma gli ultras rossoneri stanno per tornare
- 09:52 TS - San Siro, verso il via libera del Consiglio in extremis. La Figc "tifa" per il sì
- 09:38 TS - Acerbi riapre alla nazionale: ecco il pensiero di Gattuso. E dopo il ko di Leoni...
- 09:24 TS - L'Inter pensa al colpo Upamecano, ma si fa avanti il Real. E sul tavolo spuntano altri due nomi
- 09:10 GdS - Inter male fuori casa: il dato nelle ultime 10 trasferte di A parla chiaro
- 08:56 Scudetto, Prandelli: "Napoli favorito più dell'Inter. E vedo il Milan alle spalle di Conte. Chivu? Dopo un periodo di assemblaggio credo che..."
- 08:42 GdS - Doveva essere Koné, invece è Diouf: a Chivu manca il mediano voluto
- 08:28 GdS - Chivu rinvia la rivoluzione: è ancora l'Inter di Inzaghi. Il mercato non ha aiutato
- 08:14 GdS - Inter, grana Bonny: è in dubbio per una botta alla caviglia. Ma Lautaro fa sorridere Chivu
- 08:00 Stasera Inter U23-Triestina: ecco come vederla gratis in streaming
- 01:00 Ds Lecco: "Marotta uno dei massimi esponenti del calcio italiano. Sull'Inter U23..."
- 00:30 Toni: "Inter squadra di campioni, sabato i nerazzurri daranno il gas al Cagliari"
- 00:00 Pio Esposito non ha colpe
Mercoledì 24 set
- 23:56 Manu Koné: "La Roma mi ha dato tanto, voglio ricambiare questa fiducia"
- 23:44 Il retroscena di Romano: "Inter, Nkunku idea prima di Lookman. Poi sono state fatte altre scelte"
- 23:30 Marino, all. Triestina: "L'Inter Under 23 ha ragazzi validi, anche se può peccare di inesperienza"
- 23:20 Il Sole 24 Ore - Vendita di San Siro, il Comitato per la legalità: "Rischi speculativi"
- 23:10 Europa League, buona partenza della Roma: 2-1 a Nizza. Arnautovic regala un punto alla Stella Rossa
- 23:01 Coppa Italia, avanza anche il Como: Sassuolo spazzato via con un netto 3-0
- 22:47 Emery: "Mi piace l'idea del calcio italiano. Ci sono squadre che giocano molto bene come l'Inter"
- 22:32 Cagliari, Mazzitelli: "Inter da affrontare liberi di testa. Servirà grande entusiasmo nostro e dei tifosi"
- 22:18 Sky - Verso Cagliari-Inter, Lautaro si candida per una maglia da titolare. Bonny a parte: le sue condizioni
- 22:03 Cagliari-Inter verso il tutto esaurito: 16mila biglietti venduti, poco più di 250 nel settore ospiti
- 21:49 Caprile: "Ho scelto Cagliari per essere protagonista. Il futuro? Vedremo dove mi porterà il mio impegno"
- 21:34 Piovani: "Avremmo meritato il pari, il portiere della Juve ha fatto i miracoli. Saremo nelle prime"
- 21:20 Nuovo San Siro, parte domani alle 16.30 il dibattito in Consiglio. Per l'ok alla delibera servono 25 voti
- 21:05 Coppa Italia, salta il banco al Bentegodi: il Venezia batte il Verona ai rigori e si regala l'ottavo con l'Inter
- 20:52 Como, il DS Ludi: "Mai avuto paura di perdere Fabregas. Con lui rapporto straordinario"
- 20:38 Serie A Women's Cup, l'Inter si arrende alla Juve: finisce in semifinale l'avventura delle nerazzurre di Piovani
- 20:24 Hoeneß ricorda: "Con la cessione di Rummenigge all'Inter salvammo il Bayern Monaco dai debiti"
- 20:10 Ventola consiglia Pio Esposito: "Non guardare i giornali, leggo tante cavolate. Quando ero all'Inter..."
- 19:56 L'Equipe - UEFA e FIFA sorde all'appello dell'ONU: non c'è l'intenzione di escludere Israele e i suoi club
- 19:42 Qui Cagliari - Mina, Obert e Folorunsho in gruppo. Ma si ferma Zappa: risentimento al retto femorale della coscia
- 19:27 Coppa Italia, il Parma suda ma passa agli ottavi: Spezia battuto ai calci di rigore, ora il Bologna
- 19:12 Lazio, Lotito: "Messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, ma il futuro è garantito"
- 19:00 Rivivi la diretta! Ora tocca a LAUTARO! Chivu si AFFIDA al CAPITANO per CAGLIARI, BONNY in DUBBIO? Ansia STADIO
- 18:57 Liverpool, con Leoni fuori gioco pronte a riaprirsi le porte della Champions per Chiesa
- 18:44 Tafferugli in Cremonese-Parma, trasferta di San Siro contro l'Inter a rischio per i tifosi grigiorossi
- 18:29 Cagliari, presentazione per Belotti: "Inter squadra tosta, dobbiamo farci spingere dalla nostra gente"
- 18:15 Serie A Women's Cup, tra poco la semifinale tra Juventus e Inter. Le scelte di Piovani e Canzi
- 18:00 Acerbi e la finale col PSG: "Ci eravamo caricati troppo, pensavamo 'qua si vince'. Se avessimo fatto il 2-1 magari..."
- 17:46 La Roma al lavoro per la squadra Under 23. De Rossi: "Gli altri club hanno avuto vantaggi"
- 17:32 L'intervento prima dell'Europeo, il 'no' a Spalletti e l'obiettivo Mondiale: Acerbi sulla Nazionale italiana