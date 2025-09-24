Come si legge sull'edizione online de Il Sole 24 Ore, il Comitato legalità e contrasto alla criminalità organizzata del Comune di Milano, presieduto da Nando Dalla Chiesa, rileva criticità nell’identificazione del titolare effettivo delle società che controllano Inter e Milan e 'nell’incapacità di adempiere agli onerosi obblighi contrattuali' rispetto alla vendita di San Siro e della aree circostanti su cui è chiamato a decidere nei prossimi giorni il Consiglio comunale dopo la delibera della Giunta.

"Non sono state individuate le persone fisiche qualificabili come titolari effettivi della società proprietaria della squadra", si legge nel documento del Comitato. E poi ancora: Inter e Milan "costituiscono un veicolo societario la cui composizione può variare nel tempo, senza che ciò modifichi la titolarità effettiva originaria. In tale contesto, un eventuale cambiamento dei titolari effettivi potrebbe consentire agli investitori finali di trasferire il controllo del 25% delle azioni senza alcun riconoscimento alla città, concretizzando così l’operazione speculativa temuta".