Le parole pronunciate in questi giorni da Francesco Acerbi riaprono il capitolo nazionale per il centrale nerazzurro. Come si legge su Tuttosport, il giocatore dell'Inter è il primo a sapere che per un ct è doveroso guardare alle nuove leve, ma la stagione è ricominciata con Acerbi ancora al centro della difesa nerazzurra e che tuttora è uno dei migliori marcatori in circolazione, una categoria in estinzione.

Le parole dell'interista rappresentano una risorsa in più in tempi di carestia, a maggior ragione dopo il grave infortunio capitato a Giovanni Leoni.