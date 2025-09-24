Accostato all'Inter per qualche ora nell'ultima sessione di calciomercato, Manu Koné sta diventando sempre più centrale nel progetto romanista di Gian Piero Gasperini: "È da tempo che lavoro per arrivare a questi risultati - ha dichiarato il centrocampista francese a Sky Sport dopo la vittoria dei giallorossi sul Nizza -. La Roma ha dato tanto e mi ha "cercato" nell'ultimo mercato: voglio ricambiare questa fiducia. Lavoro tanto, non voglio restare seduto sugli allori e spero che anche il CT (Deschamps, ndr) veda il lavoro che faccio".