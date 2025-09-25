L'Inter vuole continuare a correre dando continuità in campionato al successo ottenuto contro il Sassuolo. L'ex attaccante Luca Toni, intervenendo nel corso di 'Calcio Franco', un format all'interno del canale Youtube di FantaLab, ha parlato così della partita in programma sabato sera: "L’Inter ha già sbagliato in campionato, è una squadra fatta di campioni. Secondo me, a Cagliari i nerazzurri daranno del gas ai rossoblù". Le parole sono state riprese da TuttoCagliari.