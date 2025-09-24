Domani sarà tempo di debutto in Europa League per l'Aston Villa, che ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Alla vigilia del match, il tecnico della squadra di Birmingham Unai Emery spende per Sky Sport belle parole per il calcio italiano: "Mi piace molto l'idea. Ci sono molti duelli uno contro uno, un'idea che viene da Gian Piero Gasperini e ora da Vincenzo Italiano. Poi ci sono squadre che giocano molto bene come l'Inter, che ha avuto molto successo; c'è anche la consistenza del Milan o delle due romane. In Italia c'è tanto bel calcio e partite difficili. Ho molto rispetto per gli allenatori italiani come Antonio Conte, tutte le squadre che ha allenato hanno vinto. Il calcio lì è qualcosa di molto potente, si vive con passione".