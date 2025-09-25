Massimiliano Canzi ha commentato così la conquista della finale della Serie A Women's Cup da parte della Juventus Women, che ha avuto ragione dell'Inter battendola 2-1: "È stata durissima - ha ammesso il tecnico delle bianconere ai canali ufficiali del club -. L'Inter è un'ottima squadra e ha giocato una grandissima partita. Noi abbiamo giocato un buon primo tempo e probabilmente avremmo dovuto capitalizzare meglio le occasioni create perché nel finale abbiamo rischiato di subire il pareggio, ma siamo felici per essere riuscite a raggiungere la finale grazie alla capacità di tutto il gruppo di saper soffrire insieme nei momenti decisivi e se non lo avessimo fatto insieme non saremmo riuscite a vincere".