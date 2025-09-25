Franco Carraro ha voluto rispondere a tono alle accuse lanciate da Luciano Moggi che, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha affermato che l'ex presidente della FIGC nel 2004 'cercava di favorire il Milan di cui, in passato, era stato presidente". "Sono passati 19 anni da Calciopoli, i lettori sono in parte cambiati e non tutti ricordano tutto - l'incipit della lettera di Carraro inviata alla rosea -. Ritengo perciò necessario ricordare che il Gup di Napoli, la Corte di Cassazione, la Corte dei Conti, il Tar del Lazio, ultimo grado della Giustizia sportiva, hanno riconosciuto la mia innocenza, definendo il mio comportamento 'istituzionalmente corretto'. Le sentenze definitive su Luciano Moggi sono state differenti. Con i più cari saluti".