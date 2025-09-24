Le ultimissime da Appiano Gentile in vista di Cagliari-Inter, assente Bonny in allenamento. Il Toro pronto a tornare titolare in attacco. Giorni cruciali per lo stadio.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 24 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
Mercoledì 24 set
- 21:20 Nuovo San Siro, parte domani alle 16.30 il dibattito in Consiglio. Per l'ok alla delibera servono 25 voti
- 21:05 Coppa Italia, salta il banco al Bentegodi: il Venezia batte il Verona ai rigori e si regala l'ottavo con l'Inter
- 20:52 Como, il DS Ludi: "Mai avuto paura di perdere Fabregas. Con lui rapporto straordinario"
- 20:38 Serie A Women's Cup, l'Inter si arrende alla Juve: finisce in semifinale l'avventura delle nerazzurre di Piovani
- 20:24 Hoeneß ricorda: "Con la cessione di Rummenigge all'Inter salvammo il Bayern Monaco dai debiti"
- 20:10 Ventola consiglia Pio Esposito: "Non guardare i giornali, leggo tante cavolate. Quando ero all'Inter..."
- 19:56 L'Equipe - UEFA e FIFA sorde all'appello dell'ONU: non c'è l'intenzione di escludere Israele e i suoi club
- 19:42 Qui Cagliari - Mina, Obert e Folorunsho in gruppo. Ma si ferma Zappa: risentimento al retto femorale della coscia
- 19:27 Coppa Italia, il Parma suda ma passa agli ottavi: Spezia battuto ai calci di rigore, ora il Bologna
- 19:12 Lazio, Lotito: "Messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, ma il futuro è garantito"
- 19:00 Rivivi la diretta! Ora tocca a LAUTARO! Chivu si AFFIDA al CAPITANO per CAGLIARI, BONNY in DUBBIO? Ansia STADIO
- 18:57 Liverpool, con Leoni fuori gioco pronte a riaprirsi le porte della Champions per Chiesa
- 18:44 Tafferugli in Cremonese-Parma, trasferta di San Siro contro l'Inter a rischio per i tifosi grigiorossi
- 18:29 Cagliari, presentazione per Belotti: "Inter squadra tosta, dobbiamo farci spingere dalla nostra gente"
- 18:15 Serie A Women's Cup, tra poco la semifinale tra Juventus e Inter. Le scelte di Piovani e Canzi
- 18:00 Acerbi e la finale col PSG: "Ci eravamo caricati troppo, pensavamo 'qua si vince'. Se avessimo fatto il 2-1 magari..."
- 17:46 La Roma al lavoro per la squadra Under 23. De Rossi: "Gli altri club hanno avuto vantaggi"
- 17:32 L'intervento prima dell'Europeo, il 'no' a Spalletti e l'obiettivo Mondiale: Acerbi sulla Nazionale italiana
- 17:18 D'Amico: "Presto per definire Napoli e Milan candidate allo scudetto. Ci sono anche Juve e Inter"
- 17:04 Tegola Cremonese, c'è lesione per Collocolo: il centrocampista salterà l'Inter
- 16:49 Liverpool, esordio amaro per Leoni: rottura del crociato. Sarà out per la sfida di Champions con l'Inter
- 16:34 Da Monaco alla Nazionale, Acerbi: "Ecco cosa è successo col PSG, ma basta con lo choc. Chivu mi ha stupito"
- 16:20 Napoli, ancora uno stop per Buongiorno: gli esami evidenziano una lesione di basso grado
- 16:06 Boniek: "Vedo l'Inter in difficoltà, sembra non abbia più tanta voglia di vincere"
- 15:52 Il pensiero di De Biasi: "L'Inter ha cambiato allenatore e tentato un rinnovamento della rosa, questo non dà una mano"
- 15:38 Appiano Gentile, stamattina Ange-Yoan Bonny unico assente nel corso dell'allenamento: il motivo
- 15:23 Caso: "Nella mia famiglia tutti interisti. In nerazzurro ho trovato Bersellini, lo ricordo con grande affetto"
- 15:09 Il Liverpool perde Leoni, Slot spiega: "Dobbiamo valutare, speriamo per il meglio"
- 14:55 Zappi smentisce la rivoluzione nel mondo degli arbitri: "Il cambiamento non può prescindere dall'AIA"
- 14:40 Como Women, Mazzantini pensa già all'Inter di Piovani: "Dovremo rivedere alcune cose"
- 14:26 The Athletic - Vertice nella sede della FIFA a Trump Tower: si è parlato dell'ipotesi del Mondiale 2030 a 64 squadre
- 14:12 Sky - Allenamento mattutino per l'Inter. Occhi puntati su Lautaro Martinez: Chivu ha un obiettivo chiaro
- 13:58 Boban esalta Esposito: "È simile a Dzeko, ma gli manca quella velocità. Può diventare un giocatore importante"
- 13:43 Cheddira, l'agente: "Ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: fare gol all'Inter è una soddisfazione"
- 13:28 Serie A Women’s Cup, oggi l'Inter sfida la Juventus: dove vedere la semifinale
- 13:14 Buongiorno si infortuna, De Laurentiis jr. attacca la Lega: "Responsabilità vostra e di Stats Sport"
- 12:59 Gregucci: "L'Inter è la vera antagonista del Napoli. C'è una controindicazione per i partenopei"
- 12:44 Triestina, Tom Zelenovic è il nuovo presidente. Giovedì assisterà al match con l'Inter U23
- 12:29 Cagliari-Inter sabato alle 20.45: ecco dove vedere la sfida di campionato
- 12:15 L'Unione Sarda - Cagliari, Zappa da valutare: è in forte dubbio per l'Inter. Luvumbo punta al rientro in gruppo
- 12:00 Che EFFETTO sta avendo il MERCATO? AKANJI e SUCIC top, ecco HENRIQUE. Quando DIOUF? PIO e BONNY...
- 11:45 La Russa: "San Siro: bisognerebbe distinguere due aspetti. E non abbattere il Meazza"
- 11:30 Bellinazzo: "San Siro? Il no a Inter e Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana"
- 11:16 Lucescu: "L'Inter può riprendersi alla grande. Chivu intelligente, non ha nessuno contro e non è scontato"
- 11:02 San Siro, Comitato Sì Meazza ancora contrario alla vendita: "Così i club risparmiano 67 milioni"
- 10:48 Cagliari, Pisacane dopo il Frosinone: "Non mi è piaciuta una cosa. E la colpa è..."
- 10:34 Collina in visita al VAR Center di Lissone: "Complimenti alla Lega Serie A. Orgoglioso di rappresentare l'Italia"
- 10:20 La Repubblica - San Siro, da domani si vota: come sta andando la "conta" tra i consiglieri
- 10:06 Corsera - San Siro affidato a Foster, un segnale: da Wembley a Apple Park, ecco i grandi progetti dell'archistar
- 09:52 Condò: "Cambio di filosofia sui difensori: c'è un dato sull'Inter che lo dimostra"
- 09:38 Avv. Bellavia: "San Siro? Il problema sono i fondi: Si vende il bene pubblico a non si sa chi"
- 09:24 Pastorello: "Scudetto? Napoli rosa completa e profonda: è favorito anche senza Lukaku"
- 09:10 Pagliuca e il tifo per l'Aston Villa: "Ma con l'Inter a Birmingham nel 1994..."
- 08:56 Giovedì l'U23 di Vecchi in campo: a Monza arriva la Triestina. Scelta la squadra arbitrale
- 08:42 CdS - Da "caso" a risorsa: finalmente Luis Henrique. Ecco perché è stato scelto dall'Inter in estate. E anche per Diouf...
- 08:28 GdS - Inter unita: ad Appiano il patto per la risalita. Costante la presenza della dirigenza
- 08:14 CdS - Lautaro torna titolare: Cagliari vittima preferita. La sosta lo ha danneggiato
- 08:00 Stramaccioni: "L'Inter deve lavorare su un aspetto se vuole rimontare. I nuovi? Solo due sono già all'altezza"
- 00:00 Qualche buona notizia e un problema da risolvere
Martedì 23 set
- 23:47 Cagliari, Mazzitelli: "La vittoria è il modo migliore per arrivare alla sfida di sabato. Ecco come va affrontata l'Inter"
- 23:33 Ursino: "L'anti-Napoli è l'Inter. Chivu? Vale 10 come uomo, da allenatore può stare ad alti livelli"
- 23:25 Roma Women, Rossettini: "Tenevamo a vincere questa partita. Juve-Inter? Non so come andrà, pensiamo a noi"
- 23:15 Coppa Italia, il Milan stende il Lecce per 3-0 e si prende l'ottavo di finale con la Lazio
- 23:05 Carabao Cup, Liverpool agli ottavi col brivido: 2-1 al Southampton. Ma Leoni va ko, fuori in barella
- 22:51 Serie A Women's Cup, Roma prima finalista: 3-0 alla Lazio. Ora la sfida a Inter o Juve
- 22:37 Sanchez torna in Spagna, LaPorta lo riaccoglie con un messaggio: "Ti auguro ogni successo"
- 22:22 Egonu: "Mi piacerebbe incontrare il capitano della mia Inter, Lautaro. Ecco cosa vorrei chiedergli"
- 22:08 Lo Slavia Praga batte il Brozany con un gol per tempo: 2-0 e qualificazione in coppa
- 21:52 Juventus Women, Canzi: "Inter squadra organizzata e pragmatica. Sarà una partita difficile"
- 21:38 Roma, Gasperini presenta la sfida col Nizza e su Dybala annuncia: "Non lo riavremo prima dell'Inter"