Le ultimissime da Appiano Gentile in vista di Cagliari-Inter, assente Bonny in allenamento. Il Toro pronto a tornare titolare in attacco. Giorni cruciali per lo stadio.

Data: Mer 24 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
