Sarà il Venezia di Giovanni Stroppa l'avversario dell'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione lagunare è riuscita nell'upset al Bentegodi di Verona superando l'Hellas di Paolo Zanetti, anche in questo caso ai calci di rigore. Una partita bloccata e a tratti monotona, condizionata anche dallo stop di quasi venti minuti a seguito di una forte grandinata, dove si fanno preferire gli arancioneroverdi che poi dagli undici metri la spuntano sui gialloblu: pesa l'errore di Enzo Ebosse, l'unico della lotteria. È Nunzio Lella a firmare il rigore che permette al Venezia di strappare il pass per San Siro.