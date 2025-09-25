Questa sera l'Inter U23 tornerà in campo contro la Triestina per la sesta giornata del campionato di serie C. Si gioca in casa all'U-Power Stadium di Monza alle 20.45, ma per chi non potrà essere presente dal vivo c'è la possibilità di vedere anche la partita in streaming gratuitamente. Come? Bet365 offre a tutti i propri iscritti la possibilità di vedere gratis in streaming le partite di serie C: basta registrarsi, effettuare un primo deposito di soli 5 euro e da quel momento poter vedere in diretta streaming gratuita le partite di serie C e tutte le altre previste dal palinsesto di Bet365.

