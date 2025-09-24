Dopo la presentazione di Tom Zelenovic come nuovo presidente del club giuliano, tocca a Giuseppe Marino, allenatore della Triestina, prendere la parola per presentare la partita di domani sera contro l'Inter Under 23 di Monza: "Ogni gara è delicata, noi abbiamo l’obbligo di approcciarle tutte allo stesso modo e di cercare di fare più punti possibile. Ci sarà uno sforzo aggiuntivo e ci dev’essere il buon senso di gestire un attimo le risorse a disposizione, nel caso la partita si mettesse in un determinato modo. La mentalità al via è e sarà comunque quella di non risparmiarci, entrando forte nella partita”.

Marino ha proseguito: “Andiamo ad affrontare una buona squadra dall’età media ovviamente piuttosto bassa, in alcuni frangenti può quindi peccare di inesperienza e scaltrezza ma d’altro canto ha buon palleggio e gamba. Se la si lascia giocare può metterti in difficoltà perché ha ragazzi validi con qualche elemento d’esperienza come il nostro ex Luca Fiordilino, una squadra che ha valori importanti anche perché guidata da un grande allenatore che conosce la categoria. L’abbiamo studiata, quindi cercheremo di fare del nostro meglio”.