Ancora un problema fisico per Alessandro Buongiorno, costretto a uscire all'81esimo del match contro il Pisa, lasciando tutti ancora una volta col fiato sospeso. Dopo il lungo infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto ai box per buona parte della scorsa stagione, il difensore centrale si ferma ancora. In attesa che l'atleta si sottoponga agli esami strumentali per conoscere l'entità del problema, il vice-presidente del club partenopeo, Edoardo De Laurentiis ha attaccato la Lega Serie A e l’azienda Stats Sport, che si occupa del monitoraggio dei calciatori tramite il sistema GPS, attribuendogli la colpa dell'infortunio di Buongiorno.

"La vergogna di chi non ha la dignità, di far lavorare professionisti, preparatori atletici. Senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo… L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare Lega e Stats Sport…grazie…" si legge in una storia postata dal figlio del patron del Napoli, nonché suo braccio destro, che poi continua con una seconda storia Instagram: "È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l'ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport".