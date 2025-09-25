Soddisfazione per l'ex attaccante dell'Inter Mehdi Taremi, ora all'Olympiacos. L'iraniano è tra i finalisti per il premio AFC Asian International Player of the Year,  riconoscimento che celebra il miglior calciatore asiatico impegnato in un club fuori dal continente.

Il centravanti iraniano concorrerà con due giovani stelle del calcio mondiale: Takefusa Kubo (Real Sociedad, Giappone) e Lee Kang-in (Paris Saint-Germain, Corea del Sud).

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 16:01
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print