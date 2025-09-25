Il futuro della porta nerazzurra è già tema caldo in casa Inter. Con il contratto di Yann Sommer in scadenza a fine stagione e il probabile addio a parametro zero, la dirigenza di Viale della Liberazione si sta muovendo in anticipo alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

Tra i profili valutati è emerso nelle ultime ore il nome di Illan Meslier, portiere francese classe 2000 di proprietà del Leeds. Secondo quanto riportato da TEAMTalk, il club inglese sarebbe intenzionato a cederlo già nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di monetizzare prima della scadenza del contratto fissata per l’estate 2026. E il club nerazzurro sarebbe in prima fila per cogliere l'opportunità. Anche il Lorient, dove Meslier ha giocato anni fa, lo riporterebbe a casa volentieri e ad agosto ha anche fatto un tentativo. Il portiere piace inoltre a Rangers, Fiorentina, Como, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe e Rennes.

Meslier, in passato punto di riferimento del Leeds in Premier League, è scivolato indietro nelle gerarchie e la società sarebbe pronta ad accettare un’offerta contenuta, anche solo sufficiente a coprire l’ingaggio rimanente.