Si ferma in semifinale l'avventura dell'Inter Women nella Serie A Women's Cup, il primo torneo stagionale del calcio femminile italiano. Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, la squadra di Gianpiero Piovani si arrende alla Juventus perdendo 2-1.

Michela Cambiaghi sblocca il risultato all'ultimo minuto del primo tempo, poi ci pensa Eva Schatzer a raddoppiare il vantaggio, quando il cronometro segna il 64'. Doppio vantaggio che dura appena tre giri d'orologio per effetto della rete della nerazzurra Tessa Wullaert, che al triplice fischio però risulta inutile ai fini del risultato. Avanzano le bianconere che, nell'ultimo atto della competizione, incroceranno il loro destino con la Roma, capace di vincere il derby eliminando la Lazio.  

Mer 24 settembre 2025 alle 20:38
Mattia Zangari
