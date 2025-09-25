"Se sei interista probabilmente è anche merito di Kalle". L'Inter sceglie questa frase per augurare buon compleanno a Karl-Heinz Rummenigge, che oggi spegne 70 candeline.

"Arrivato all’Inter dal Bayern Monaco nell'estate del 1984 in tre stagioni ha collezionato 107 presenze segnando 42 gol tra campionato, coppe e competizioni europee. In nerazzurro è ricordato dai tifosi per la sua forza fisica, per la sua potenza, per il suo carisma e per aver segnato delle reti indimenticabili - si legge sul sito del club milanese -. Dal primo gol in campionato contro la Juventus a quello realizzato nel derby, passando per la semi rovesciata al volo contro il Torino e alle perle segnate nelle coppe europee. Negli anni in cui ha indossato la maglia dell’Inter ha dimostrato tutto il suo talento cristallino. Nel corso della sua straordinaria carriera è stato vincitore di due Palloni d’Oro, ulteriore riconoscimento di una classe infinita".