Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio, inserisce anche il Milan nel lotto ristretto delle squadre che lotteranno per lo scudetto: "Ho visto la squadra di Allegri a Udine e mi ha impressionato. Credo che abbia un centrocampo imbattibile con Modric, Rabiot e Fofana. I rossoneri daranno fastidio, ma il Napoli resta davanti a tutti", le sue parole in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.