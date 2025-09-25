Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin parla così del momento vissuto dall'Inter: "L'anno scorso l'Inter aveva un'identità ben precisa, quest'anno ancora no - ha esordito -. La sta cercando di costruire ma non è una cosa semplice. Ha migliorato la comunicazione Chivu, che sta gestendo uno spogliatoio complicato dopo l'addio di Inzaghi.
Mi fido del management dell'Inter, che difficilmente sbaglia le scelte. Sul campo, vedo la ricerca ossessiva della verticalizzazione. E questo ti manda un po' fuori giri. Alla fine troveranno un equilibrio. Spero trovi questa anima, o rischia una stagione anonima".
Sezione: News / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 17:41
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
