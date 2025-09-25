Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Marco Materazzi si è espresso in questi termini rispetto alla grande responsabilità che ha deciso di assumersi Cristian Chivu accettando la panchina dell'Inter: "Cristian ha fatto i passaggi che doveva fare. In tanti dicono che sia inesperto, ma lui è cresciuto nell'Ajax e ha fatto lo stesso percorso all'Inter come tecnico delle giovanili - il punto di vista di Matrix -. Poi è arrivato a punto in cui ha detto in maniera matura e intelligente: 'mi fermo e aspetto'. E ha avuto la fortuna di essere chiamato dal Parma, in Serie A: lì ha fatto poche partite, è vero, ma è riuscito a salvare la squadra. Quindi è arrivata la grande chance: Cristian non era la prima scelta dell'Inter per il dopo-Inzaghi, ma non essendoci stati gli incastri giusti il club ha deciso di dargli la possibilità di allenare. In campo, Chivu era già un allenatore, ma fuori dal campo non era mentalizzato come altri tipo giocatori tipo Cambiasso. Dopo l'allenamento, il Cuchu veniva lì e ti dava le spiegazioni".