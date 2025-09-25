Dopo il buon pareggio della prima giornata di Amsterdam contro l'Ajax, l'Inter di Benito Carbone farà martedì il suo debutto interno nella Youth League ospitando i cechi dello Slavia Praga, che nella loro prima uscita hanno schiantato il Bodo/Glimt con un secco 5-0. L'arbitro dell'incontro arriva dall'Ungheria: dirigerà infatti la partita Marton Rusz, che sarà assistito dai connazionali Gergo Vigh-Tarsonyi e Bence Belicza. Quarto uomo sarà invece Valerio Crezzini.