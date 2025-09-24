Tutto bene per il gruppo Inter stamattina durante l'allenamento al Bper Training Centre in Appiano Gentile. L'unico nerazzurro a non prendere parte all'allenamento è stato Ange-Yoan Bonny, a causa di un colpo subito alla caviglia che, come appurato da FcInterNews.it, verrà valutata in questi giorni.
Domani nuovo allenamento di mattina in vista della trasferta di Cagliari sabato sera.
Sezione: Focus / Data: Mer 24 settembre 2025 alle 15:38
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
