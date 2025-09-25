Il Consiglio Comunale di Milano è chiamato da oggi a decidere sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. La seduta è convocata per le 16.30. Molto probabile il rinvio a lunedì, con un numero legale inferiore. Dei 32 consiglieri di maggioranza, sette dovrebbero dire di no. Ci sono almeno due indecisi nel centrosinistra, preoccupati anche dalle conseguenze delle inchieste della Procura di Milano e presso la Corte dei Conti.

Il Comitato legalità e contrasto alla criminalità organizzata del Comune, presieduto da Nando Dalla Chiesa, ha infatti specificato che "non sono state individuate le persone fisiche qualificabili come titolari effettivi della società proprietaria della squadra". Il centrodestra voterà contro. La sensazione è comunque che il sì arriverà lunedì. Il giorno dopo, 30 settembre, scadrà l'offerta di Inter e Milan. Se tutto andrà bene, entro il 10 novembre si andrà a rogito. Per la gioia della Figc, che non vuole rinunciare a Milano per Euro 2032.

Il nuovo progetto potrebbe ispirarsi a quello degli Anelli di Milano che Manica, incaricata del nuovo progetto insieme all'archistar Foster, presentò in concorrenza a Populous anni fa.