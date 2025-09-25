'Stadio San Siro: venderlo o salvarlo?'. Questo il titolo dell'incontro pubblico in programma domani alle 18.30 presso il Bigstore de Milan, in via Conca del Naviglio 10 a Milano. Un'occasione per discutere con la gente di una tematica assai scottante in questo periodo e che riguarda l'intera cittadinanza, non solo gli appassionati di calcio e i tifosi. Organizzatore e mediatore dell'evento è il giornalista Giulio Peroni, che spiega: "La questione stadio rappresenta un momento epocale di Milano, un passaggio chiave passato forse un po' troppo sulla testa dei cittadini. La gente è la grande assente in questo momento cruciale della propria storia e della storia di Inter e Milan. Ecco la scelta di un dibattito pubblico in un locale molto milanese e poco convenzionale, che dia un senso popolano alla narrazione di San Siro e di ciò che ne sarà di esso".