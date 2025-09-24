Sono necessari i calci di rigore al Parma di Carlos Cuesta per avere ragione dello Spezia e approdare agli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione emiliana si impone per 6-5 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 con i bianconeri bravi a rimontare due volte i padroni di casa, passati in vantaggio con Sascha Brtischgi prima e Mateo Pellegrino poi, con le reti di Giuseppe Aurelio e Gianluca Lapadula.

Dopo aver chiuso in dieci uomini per il rosso a Elia Picco, il Parma si impone nella lotteria dagli undici metri; di Edoardo Soleri e proprio di Lapadula gli errori degli Aquilotti, Christian Ordonez firma il penalty decisivo. Ora per il Parma si prospetta il derby col Bologna.