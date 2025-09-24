Malgrado il deciso appello dell'ONU, FIFA e UEFA non sembrano avere l'intenzione di escludere Israele e le proprie squadre dalle competizioni internazionali. Ad annunciarlo è il quotidiano L'Equipe: nel corso della giornata, circolavano voci di una riunione d'urgenza del Comitato Esecutivo UEFA per affrontare la questione ma queste voci si sono poi rivelate infondate, poiché l'organismo europeo ha mantenuto la sua posizione di "neutralità politica" e la data della prossima riunione è rimasta invariata per il 3 dicembre a Nyon. Ciò significa che non si può mettere in discussione la partecipazione dei club israeliani e della Nazionale alle competizioni, a differenza di quanto accaduto con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022.
Resta la decisione di far giocare le squadre lontane dal proprio Paese. Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ripete regolarmente di "non essere favorevole al divieto per gli atleti di partecipare alle competizioni". E aggiunge: "Nel caso della Russia, vediamo che sono stati squalificati per tre anni e mezzo, e la guerra è persino peggiore di prima...". Da parte della FIFA, l'imbarazzo è lo stesso, così come la volontà di eludere la questione. Non c'è stata alcuna risposta ufficiale alla richiesta degli esperti delle Nazioni Unite, né è stata programmata una riunione per studiare questa questione così delicata. Ma dietro le quinte, all'interno di entrambi gli organismi, si sta misurando il pericolo. Soprattutto se le altre squadre (club o nazionali) vengono spinte, nei loro Paesi, a boicottare le squadre israeliane.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
