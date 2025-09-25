Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha commentato così il successo in Coppa Italia ai danni del Verona che è valso alla sua formazione la qualificazione agli ottavi di finale dove i lagunari sfideranno l'Inter: "Siamo stati bravi nell'essere equilibrati, a non concedere situazioni gratuite dove nelle partite scorse siamo stati protagonisti in negativo. Abbiamo avuto le occasioni con Compagnon, Casas e l'incrocio di Sagrado. Non è semplice poi segnare 5 rigori su 5. Bravo Plizzari. Mi fa piacere dedicarlo ai tifosi, erano tanti. I derby si portano a casa anche così".