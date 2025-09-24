Parte bene la Roma in Europa League: la formazione di Gian Piero Gasperini ha superato in trasferta il Nizza col punteggio di 2-1. I gol sono arrivati tutta nella ripresa: i capitolini piazzano l'uno-due decisivo con due difensori, Evan Ndicka e Gianluca Mancini, nello spazio di appena tre minuti. Al 77esimo, Terem Moffi realizza il gol degli Aiglons su calcio di rigore, ma è insufficiente ai rossoneri per riacciuffare la gara. Tra gli altri risultati, in evidenza il pareggio della Stella Rossa in casa contro il Celtic, ottenuto grazie ad un gol di Marko Arnautovic che impatta l'iniziale vantaggio dei Bhoys firmato da Kelechi Iheanacho, e il frizzante pari della Cartuja tra Betis e Nottingham Forest.

Questi i risultati del mercoledì di Europa League:

Midtylland - Sturm Graz 2-0

Paok Salonicco - Maccabi Tel Aviv 0-0

Malmoe - Ludogorets 1-2

Nizza - Roma 1-2

Betis - Nottingham Forest 2-2

Friburgo - Basilea 2-1

Stella Rossa - Celtic 1-1

Dinamo Zagabria - Fenerbahçe 3-1

Sporting Braga - Feyenoord 1-0