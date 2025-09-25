Ieri, nelle sale cinematografiche di tutta Italia, è uscito 'AG4IN', il film che racconta la cavalcata scudetto del Napoli di Antonio Conte. Tra i momenti chiave della stagione azzurra c'è anche un riferimento allo scontro diretto con l'Inter del 1° marzo 2025, finito in parità grazie a un gol segnato allo scadere da Philip Billing che ha annullato il momentaneo vantaggio di Federico Dimarco. Nel trailer si può vedere una parte del discorso fatto dal tecnico salentino al gruppo prima del match: "Pensano di essere più forti, non questa sera in casa nostra, davanti alla nostra gente".
Le emozioni di una stagione memorabile approdano ora sul grande schermo ✨— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 18, 2025
AG4IN | Il film del Quarto scudetto del Napoli | Dal 24 settembre al cinema
Scopri di più https://t.co/xMHvKTpotV pic.twitter.com/7HyqasaWo0
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
