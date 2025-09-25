Nelle ultime ore, tanti frequentatori dei social network si saranno imbattuti in alcune immagini generate dall’intelligenza artificiale raffiguranti Francesco Pio Esposito con il Pallone d’Oro tra le mani. Uno dei danni collaterali di una certa stampa che non impara mai a maneggiare con cura la narrazione attorno a un giovane talento. Dopo appena due partite di fila giocate da titolare con la maglia dell’Inter, molti giornalisti hanno perso il senso della misura nel raccontare questo ragazzo del 2005 che sta calcando per la prima volta certi palcoscenici, in punta di piedi, con l’umiltà che appartiene solo ai grandi lavoratori.
Il percorso dell’ultimo dei fratelli Esposito parte da lontano, da 'Cicerone', rione di Castellammare di Stabia, sua città natale, passa attraverso le giovanili nerazzurre, prima di arrivare nel calcio dei grandi. Il salto nel calcio professionistico dalla Primavera, di cui è diventato capitano per scelta di quel Cristian Chivu che ora lo può allenare in prima squadra, non è stato triplo ma adatto alla sua crescita graduale: il club milanese, infatti, decide di mandarlo in prestito annuale allo Spezia, una mossa così azzeccata da convincere Piero Ausilio e Dario Baccin a rinnovare l’esperimento per una seconda stagione, quella dell’esplosione dell’attaccante. Se nel 2023-24 i gol fatti si fermano a tre (uno pesante che vale la salvezza contro il Venezia), l’anno scorso Pio ha portato i suoi numeri a cifre sorprendenti toccando quota 19 marcature in 40 presenze. Numeri che gli sono valsi la conferma nella squadra dei suoi sogni che solo un anno prima sembrava irraggiungibile: "Restare all'Inter? La vedo difficile, è già un onore essere di proprietà del club nerazzurro", disse il 14 maggio 2024 a Cronache di Spogliatoio. Nessuna falsa modestia, solo il ragionamento di un calciatore che sapeva di dover ancora dimostrare molto per guadagnarsi il posto in una rosa di altissimo livello.
L’adattamento alla Serie B non è stato semplice, anche per via di una trasformazione fisica che ha accentuato alcune sue caratteristiche che ora vengono esaltate: nella categoria cadetta, Pio si è fatto le ossa, come si usava dire una volta, e in più ha costruito anche i muscoli per resistere ai colpi della vita calcistica. Battuti molti record di precocità nel Settore Giovanile, Pio non ha mai corso il rischio di bruciarsi come molte promesse prima di lui perché ha avuto la pazienza di aspettare il suo momento. Che, anche per una serie di congiunzioni astrali, è arrivato la scorsa estate: la vetrina del Mondiale per Club che lo ha certamente aiutato a mettere in mostra le sue qualità. In America è arrivato il suo primo, e finora unico, gol con la prima squadra: movimento fuori linea, stop e tocco per dribblare il difensore prima di spiazzare il portiere con un rigore in movimento. Un biglietto niente male da esibire per certificare la sua permanenza. E’ vero che l’Inter era alla ricerca di un quarto attaccante per completare la rosa (Bonny era in arrivo), così come non saranno mancate le referenze di Chivu, ma alla fine Pio si trova dove è oggi per merito suo. Nessuno gli ha regalato nulla, nemmeno l’allenatore che lo conosce da quando aveva 13 anni: "Il mio pensiero l'ho espresso sempre, poi stava a lui di meritare di stare nell'Inter. Il Mondiale per Club lo ha aiutato, il suo posto se lo è meritato senza che io incidessi; lo ha fatto vedere a tutti, anche ai ragazzi che gli vogliono bene”, ha detto Chivu prima di Inter-Sassuolo.
La partita in cui Pio ha sostituito per la seconda volta consecutiva Lautaro Martinez nella squadra titolare, rendendosi utile alla squadra, pur senza trovare la stoccata decisiva. Senza segnare sono volati i voti alti in pagella sui quotidiani, tanto da portare qualcuno ad affermare: e quando segnerà una doppietta? O magari farà centro in Champions? Il problema sono i giudizi su Pio, non le sue prestazioni: molto buona con l’Ajax, più che sufficiente con il Sassuolo. Partita nella quale, nel silenzio teatrale di San Siro, ha fatto arrivare a vette importanti l’applausometro dopo un quasi gol in rovesciata. L’ovazione l’ha ricevuta uscendo dal campo contemporaneamente ad Andrea Pinamonti, l’ex enfant prodige della Primavera nerazzurra, in quella che è sembrata una sliding door. Lanciato da Stefano Pioli l'8 dicembre 2016, l’Arciere di Cles ha collezionato appena tre presenze dal via in tutta la sua esperienza con la Beneamata: un’inutile gara di Europa League contro lo Sparta Praga, la famigerata sfida di Coppa Italia col Pordenone e, infine, la passerella scudetto di Inter-Udinese con lo stadio vuoto per via del Covid. Non era destino, probabilmente, perché lontano da Milano, nei vari prestiti della sua carriera, Pinamonti è arrivato a segnare 51 gol in 216 presenze in Serie A. Una media positiva che gli ha garantito la miseria di un minuto giocato con la Nazionale italiana maggiore, in una sfida amichevole con l’Albania. Pio Esposito lo ha già superato anche qui grazie alla convocazione per due gare ufficiali. "Ha qualità indiscutibili e le vediamo, non gli ho regalato niente", ha detto il ct azzurro Gennaro Gattuso. Come a dire che la fortuna è il momento in cui il talento incontra l’occasione. Pio la sta cogliendo, ma va lasciato crescere in pace. Non ha bisogno di essere esaltato semplicemente perché ha 20 anni e gioca nell’Inter. Va giudicato con equilibrio per quello che fa, esattamente come accade per tutti gli altri giocatori. Se è diventato un personaggio divisivo, non è colpa sua.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 01:00 Ds Lecco: "Marotta uno dei massimi esponenti del calcio italiano. Sull'Inter U23..."
- 00:30 Toni: "Inter squadra di campioni, sabato i nerazzurri daranno il gas al Cagliari"
- 00:00 Pio Esposito non ha colpe
- 23:56 Manu Koné: "La Roma mi ha dato tanto, voglio ricambiare questa fiducia"
- 23:44 Il retroscena di Romano: "Inter, Nkunku idea prima di Lookman. Poi sono state fatte altre scelte"
- 23:30 Marino, all. Triestina: "L'Inter Under 23 ha ragazzi validi, anche se può peccare di inesperienza"
- 23:20 Il Sole 24 Ore - Vendita di San Siro, il Comitato per la legalità: "Rischi speculativi"
- 23:10 Europa League, buona partenza della Roma: 2-1 a Nizza. Arnautovic regala un punto alla Stella Rossa
- 23:01 Coppa Italia, avanza anche il Como: Sassuolo spazzato via con un netto 3-0
- 22:47 Emery: "Mi piace l'idea del calcio italiano. Ci sono squadre che giocano molto bene come l'Inter"
- 22:32 Cagliari, Mazzitelli: "Inter da affrontare liberi di testa. Servirà grande entusiasmo nostro e dei tifosi"
- 22:18 Sky - Verso Cagliari-Inter, Lautaro si candida per una maglia da titolare. Bonny a parte: le sue condizioni
- 22:03 Cagliari-Inter verso il tutto esaurito: 16mila biglietti venduti, poco più di 250 nel settore ospiti
- 21:49 Caprile: "Ho scelto Cagliari per essere protagonista. Il futuro? Vedremo dove mi porterà il mio impegno"
- 21:34 Piovani: "Avremmo meritato il pari, il portiere della Juve ha fatto i miracoli. Saremo nelle prime"
- 21:20 Nuovo San Siro, parte domani alle 16.30 il dibattito in Consiglio. Per l'ok alla delibera servono 25 voti
- 21:05 Coppa Italia, salta il banco al Bentegodi: il Venezia batte il Verona ai rigori e si regala l'ottavo con l'Inter
- 20:52 Como, il DS Ludi: "Mai avuto paura di perdere Fabregas. Con lui rapporto straordinario"
- 20:38 Serie A Women's Cup, l'Inter si arrende alla Juve: finisce in semifinale l'avventura delle nerazzurre di Piovani
- 20:24 Hoeneß ricorda: "Con la cessione di Rummenigge all'Inter salvammo il Bayern Monaco dai debiti"
- 20:10 Ventola consiglia Pio Esposito: "Non guardare i giornali, leggo tante cavolate. Quando ero all'Inter..."
- 19:56 L'Equipe - UEFA e FIFA sorde all'appello dell'ONU: non c'è l'intenzione di escludere Israele e i suoi club
- 19:42 Qui Cagliari - Mina, Obert e Folorunsho in gruppo. Ma si ferma Zappa: risentimento al retto femorale della coscia
- 19:27 Coppa Italia, il Parma suda ma passa agli ottavi: Spezia battuto ai calci di rigore, ora il Bologna
- 19:12 Lazio, Lotito: "Messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, ma il futuro è garantito"
- 19:00 Rivivi la diretta! Ora tocca a LAUTARO! Chivu si AFFIDA al CAPITANO per CAGLIARI, BONNY in DUBBIO? Ansia STADIO
- 18:57 Liverpool, con Leoni fuori gioco pronte a riaprirsi le porte della Champions per Chiesa
- 18:44 Tafferugli in Cremonese-Parma, trasferta di San Siro contro l'Inter a rischio per i tifosi grigiorossi
- 18:29 Cagliari, presentazione per Belotti: "Inter squadra tosta, dobbiamo farci spingere dalla nostra gente"
- 18:15 Serie A Women's Cup, tra poco la semifinale tra Juventus e Inter. Le scelte di Piovani e Canzi
- 18:00 Acerbi e la finale col PSG: "Ci eravamo caricati troppo, pensavamo 'qua si vince'. Se avessimo fatto il 2-1 magari..."
- 17:46 La Roma al lavoro per la squadra Under 23. De Rossi: "Gli altri club hanno avuto vantaggi"
- 17:32 L'intervento prima dell'Europeo, il 'no' a Spalletti e l'obiettivo Mondiale: Acerbi sulla Nazionale italiana
- 17:18 D'Amico: "Presto per definire Napoli e Milan candidate allo scudetto. Ci sono anche Juve e Inter"
- 17:04 Tegola Cremonese, c'è lesione per Collocolo: il centrocampista salterà l'Inter
- 16:49 Liverpool, esordio amaro per Leoni: rottura del crociato. Sarà out per la sfida di Champions con l'Inter
- 16:34 Da Monaco alla Nazionale, Acerbi: "Ecco cosa è successo col PSG, ma basta con lo choc. Chivu mi ha stupito"
- 16:20 Napoli, ancora uno stop per Buongiorno: gli esami evidenziano una lesione di basso grado
- 16:06 Boniek: "Vedo l'Inter in difficoltà, sembra non abbia più tanta voglia di vincere"
- 15:52 Il pensiero di De Biasi: "L'Inter ha cambiato allenatore e tentato un rinnovamento della rosa, questo non dà una mano"
- 15:38 Appiano Gentile, stamattina Ange-Yoan Bonny unico assente nel corso dell'allenamento: il motivo
- 15:23 Caso: "Nella mia famiglia tutti interisti. In nerazzurro ho trovato Bersellini, lo ricordo con grande affetto"
- 15:09 Il Liverpool perde Leoni, Slot spiega: "Dobbiamo valutare, speriamo per il meglio"
- 14:55 Zappi smentisce la rivoluzione nel mondo degli arbitri: "Il cambiamento non può prescindere dall'AIA"
- 14:40 Como Women, Mazzantini pensa già all'Inter di Piovani: "Dovremo rivedere alcune cose"
- 14:26 The Athletic - Vertice nella sede della FIFA a Trump Tower: si è parlato dell'ipotesi del Mondiale 2030 a 64 squadre
- 14:12 Sky - Allenamento mattutino per l'Inter. Occhi puntati su Lautaro Martinez: Chivu ha un obiettivo chiaro
- 13:58 Boban esalta Esposito: "È simile a Dzeko, ma gli manca quella velocità. Può diventare un giocatore importante"
- 13:43 Cheddira, l'agente: "Ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: fare gol all'Inter è una soddisfazione"
- 13:28 Serie A Women’s Cup, oggi l'Inter sfida la Juventus: dove vedere la semifinale
- 13:14 Buongiorno si infortuna, De Laurentiis jr. attacca la Lega: "Responsabilità vostra e di Stats Sport"
- 12:59 Gregucci: "L'Inter è la vera antagonista del Napoli. C'è una controindicazione per i partenopei"
- 12:44 Triestina, Tom Zelenovic è il nuovo presidente. Giovedì assisterà al match con l'Inter U23
- 12:29 Cagliari-Inter sabato alle 20.45: ecco dove vedere la sfida di campionato
- 12:15 L'Unione Sarda - Cagliari, Zappa da valutare: è in forte dubbio per l'Inter. Luvumbo punta al rientro in gruppo
- 12:00 Che EFFETTO sta avendo il MERCATO? AKANJI e SUCIC top, ecco HENRIQUE. Quando DIOUF? PIO e BONNY...
- 11:45 La Russa: "San Siro: bisognerebbe distinguere due aspetti. E non abbattere il Meazza"
- 11:30 Bellinazzo: "San Siro? Il no a Inter e Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana"
- 11:16 Lucescu: "L'Inter può riprendersi alla grande. Chivu intelligente, non ha nessuno contro e non è scontato"
- 11:02 San Siro, Comitato Sì Meazza ancora contrario alla vendita: "Così i club risparmiano 67 milioni"
- 10:48 Cagliari, Pisacane dopo il Frosinone: "Non mi è piaciuta una cosa. E la colpa è..."
- 10:34 Collina in visita al VAR Center di Lissone: "Complimenti alla Lega Serie A. Orgoglioso di rappresentare l'Italia"
- 10:20 La Repubblica - San Siro, da domani si vota: come sta andando la "conta" tra i consiglieri
- 10:06 Corsera - San Siro affidato a Foster, un segnale: da Wembley a Apple Park, ecco i grandi progetti dell'archistar
- 09:52 Condò: "Cambio di filosofia sui difensori: c'è un dato sull'Inter che lo dimostra"
- 09:38 Avv. Bellavia: "San Siro? Il problema sono i fondi: Si vende il bene pubblico a non si sa chi"
- 09:24 Pastorello: "Scudetto? Napoli rosa completa e profonda: è favorito anche senza Lukaku"
- 09:10 Pagliuca e il tifo per l'Aston Villa: "Ma con l'Inter a Birmingham nel 1994..."
- 08:56 Giovedì l'U23 di Vecchi in campo: a Monza arriva la Triestina. Scelta la squadra arbitrale
- 08:42 CdS - Da "caso" a risorsa: finalmente Luis Henrique. Ecco perché è stato scelto dall'Inter in estate. E anche per Diouf...