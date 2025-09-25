Raccontando l'accesa rivalità tra Inter e Milan che ha caratterizzato gli anni 2000, Massimo Ambrosini è tornato sull'episodio che lo vide protagonista durante la festa per la vittoria della Champions League dei rossoneri, quando sul pullman scoperto della squadra alzò lo striscione di un tifoso 'Lo scudetto mettilo nel c...' per deridere i cugini: "Io ne ho combinata una che mi ha causato giustamente problemi nei mesi successivi - ha raccontato l'ex centrocampista a Cronache di Spogliatoio -. Quando fai una boiata, è giusto assumersi la responsabilità. Magari trovi in giro qualcuno che ti fa notare quella cosa".