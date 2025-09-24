Prendendo spunto dal primo gol segnato con la maglia del Milan da Christopher Nkunku, Fabrizio Romano ha raccontato un retroscena di mercato legato all'attaccante francese che, prima di unirsi ai rossoneri, ha ricevuto interessamenti da diversi club, tra cui l'Inter: "L’estate di Nkunku è stata molto lunga - ha spiegato il giornalista sul suo canale Youtube -. E' stata una possibilità per l'Inter prima di Lookman, poi sono state fatte altre scelte. Ci hanno pensato anche il Lipsia, nell'ambito dei discorsi col Chelsea per Xavi Simons, e il Bayern Monaco che ha provato a prenderlo prima di acquistare Jackson".
Sezione: Focus / Data: Mer 24 settembre 2025 alle 23:44
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari
Altre notizie - Focus
Caprile: "Ho scelto Cagliari per essere protagonista. Il futuro? Vedremo dove mi porterà il mio impegno"
Coppa Italia, salta il banco al Bentegodi: il Venezia batte il Verona ai rigori e si regala l'ottavo con l'Inter
L'intervento prima dell'Europeo, il 'no' a Spalletti e l'obiettivo Mondiale: Acerbi sulla Nazionale italiana
The Athletic - Vertice nella sede della FIFA a Trump Tower: si è parlato dell'ipotesi del Mondiale 2030 a 64 squadre
Bellinazzo: "San Siro? Il no a Inter e Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana"
Altre notizie
Giovedì 25 set
- 01:00 Ds Lecco: "Marotta uno dei massimi esponenti del calcio italiano. Sull'Inter U23..."
- 00:30 Toni: "Inter squadra di campioni, sabato i nerazzurri daranno il gas al Cagliari"
- 00:00 Pio Esposito non ha colpe
Mercoledì 24 set
- 23:56 Manu Koné: "La Roma mi ha dato tanto, voglio ricambiare questa fiducia"
- 23:44 Il retroscena di Romano: "Inter, Nkunku idea prima di Lookman. Poi sono state fatte altre scelte"
- 23:30 Marino, all. Triestina: "L'Inter Under 23 ha ragazzi validi, anche se può peccare di inesperienza"
- 23:20 Il Sole 24 Ore - Vendita di San Siro, il Comitato per la legalità: "Rischi speculativi"
- 23:10 Europa League, buona partenza della Roma: 2-1 a Nizza. Arnautovic regala un punto alla Stella Rossa
- 23:01 Coppa Italia, avanza anche il Como: Sassuolo spazzato via con un netto 3-0
- 22:47 Emery: "Mi piace l'idea del calcio italiano. Ci sono squadre che giocano molto bene come l'Inter"
- 22:32 Cagliari, Mazzitelli: "Inter da affrontare liberi di testa. Servirà grande entusiasmo nostro e dei tifosi"
- 22:18 Sky - Verso Cagliari-Inter, Lautaro si candida per una maglia da titolare. Bonny a parte: le sue condizioni
- 22:03 Cagliari-Inter verso il tutto esaurito: 16mila biglietti venduti, poco più di 250 nel settore ospiti
- 21:49 Caprile: "Ho scelto Cagliari per essere protagonista. Il futuro? Vedremo dove mi porterà il mio impegno"
- 21:34 Piovani: "Avremmo meritato il pari, il portiere della Juve ha fatto i miracoli. Saremo nelle prime"
- 21:20 Nuovo San Siro, parte domani alle 16.30 il dibattito in Consiglio. Per l'ok alla delibera servono 25 voti
- 21:05 Coppa Italia, salta il banco al Bentegodi: il Venezia batte il Verona ai rigori e si regala l'ottavo con l'Inter
- 20:52 Como, il DS Ludi: "Mai avuto paura di perdere Fabregas. Con lui rapporto straordinario"
- 20:38 Serie A Women's Cup, l'Inter si arrende alla Juve: finisce in semifinale l'avventura delle nerazzurre di Piovani
- 20:24 Hoeneß ricorda: "Con la cessione di Rummenigge all'Inter salvammo il Bayern Monaco dai debiti"
- 20:10 Ventola consiglia Pio Esposito: "Non guardare i giornali, leggo tante cavolate. Quando ero all'Inter..."
- 19:56 L'Equipe - UEFA e FIFA sorde all'appello dell'ONU: non c'è l'intenzione di escludere Israele e i suoi club
- 19:42 Qui Cagliari - Mina, Obert e Folorunsho in gruppo. Ma si ferma Zappa: risentimento al retto femorale della coscia
- 19:27 Coppa Italia, il Parma suda ma passa agli ottavi: Spezia battuto ai calci di rigore, ora il Bologna
- 19:12 Lazio, Lotito: "Messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, ma il futuro è garantito"
- 19:00 Rivivi la diretta! Ora tocca a LAUTARO! Chivu si AFFIDA al CAPITANO per CAGLIARI, BONNY in DUBBIO? Ansia STADIO
- 18:57 Liverpool, con Leoni fuori gioco pronte a riaprirsi le porte della Champions per Chiesa
- 18:44 Tafferugli in Cremonese-Parma, trasferta di San Siro contro l'Inter a rischio per i tifosi grigiorossi
- 18:29 Cagliari, presentazione per Belotti: "Inter squadra tosta, dobbiamo farci spingere dalla nostra gente"
- 18:15 Serie A Women's Cup, tra poco la semifinale tra Juventus e Inter. Le scelte di Piovani e Canzi
- 18:00 Acerbi e la finale col PSG: "Ci eravamo caricati troppo, pensavamo 'qua si vince'. Se avessimo fatto il 2-1 magari..."
- 17:46 La Roma al lavoro per la squadra Under 23. De Rossi: "Gli altri club hanno avuto vantaggi"
- 17:32 L'intervento prima dell'Europeo, il 'no' a Spalletti e l'obiettivo Mondiale: Acerbi sulla Nazionale italiana
- 17:18 D'Amico: "Presto per definire Napoli e Milan candidate allo scudetto. Ci sono anche Juve e Inter"
- 17:04 Tegola Cremonese, c'è lesione per Collocolo: il centrocampista salterà l'Inter
- 16:49 Liverpool, esordio amaro per Leoni: rottura del crociato. Sarà out per la sfida di Champions con l'Inter
- 16:34 Da Monaco alla Nazionale, Acerbi: "Ecco cosa è successo col PSG, ma basta con lo choc. Chivu mi ha stupito"
- 16:20 Napoli, ancora uno stop per Buongiorno: gli esami evidenziano una lesione di basso grado
- 16:06 Boniek: "Vedo l'Inter in difficoltà, sembra non abbia più tanta voglia di vincere"
- 15:52 Il pensiero di De Biasi: "L'Inter ha cambiato allenatore e tentato un rinnovamento della rosa, questo non dà una mano"
- 15:38 Appiano Gentile, stamattina Ange-Yoan Bonny unico assente nel corso dell'allenamento: il motivo
- 15:23 Caso: "Nella mia famiglia tutti interisti. In nerazzurro ho trovato Bersellini, lo ricordo con grande affetto"
- 15:09 Il Liverpool perde Leoni, Slot spiega: "Dobbiamo valutare, speriamo per il meglio"
- 14:55 Zappi smentisce la rivoluzione nel mondo degli arbitri: "Il cambiamento non può prescindere dall'AIA"
- 14:40 Como Women, Mazzantini pensa già all'Inter di Piovani: "Dovremo rivedere alcune cose"
- 14:26 The Athletic - Vertice nella sede della FIFA a Trump Tower: si è parlato dell'ipotesi del Mondiale 2030 a 64 squadre
- 14:12 Sky - Allenamento mattutino per l'Inter. Occhi puntati su Lautaro Martinez: Chivu ha un obiettivo chiaro
- 13:58 Boban esalta Esposito: "È simile a Dzeko, ma gli manca quella velocità. Può diventare un giocatore importante"
- 13:43 Cheddira, l'agente: "Ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: fare gol all'Inter è una soddisfazione"
- 13:28 Serie A Women’s Cup, oggi l'Inter sfida la Juventus: dove vedere la semifinale
- 13:14 Buongiorno si infortuna, De Laurentiis jr. attacca la Lega: "Responsabilità vostra e di Stats Sport"
- 12:59 Gregucci: "L'Inter è la vera antagonista del Napoli. C'è una controindicazione per i partenopei"
- 12:44 Triestina, Tom Zelenovic è il nuovo presidente. Giovedì assisterà al match con l'Inter U23
- 12:29 Cagliari-Inter sabato alle 20.45: ecco dove vedere la sfida di campionato
- 12:15 L'Unione Sarda - Cagliari, Zappa da valutare: è in forte dubbio per l'Inter. Luvumbo punta al rientro in gruppo
- 12:00 Che EFFETTO sta avendo il MERCATO? AKANJI e SUCIC top, ecco HENRIQUE. Quando DIOUF? PIO e BONNY...
- 11:45 La Russa: "San Siro: bisognerebbe distinguere due aspetti. E non abbattere il Meazza"
- 11:30 Bellinazzo: "San Siro? Il no a Inter e Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana"
- 11:16 Lucescu: "L'Inter può riprendersi alla grande. Chivu intelligente, non ha nessuno contro e non è scontato"
- 11:02 San Siro, Comitato Sì Meazza ancora contrario alla vendita: "Così i club risparmiano 67 milioni"
- 10:48 Cagliari, Pisacane dopo il Frosinone: "Non mi è piaciuta una cosa. E la colpa è..."
- 10:34 Collina in visita al VAR Center di Lissone: "Complimenti alla Lega Serie A. Orgoglioso di rappresentare l'Italia"
- 10:20 La Repubblica - San Siro, da domani si vota: come sta andando la "conta" tra i consiglieri
- 10:06 Corsera - San Siro affidato a Foster, un segnale: da Wembley a Apple Park, ecco i grandi progetti dell'archistar
- 09:52 Condò: "Cambio di filosofia sui difensori: c'è un dato sull'Inter che lo dimostra"
- 09:38 Avv. Bellavia: "San Siro? Il problema sono i fondi: Si vende il bene pubblico a non si sa chi"
- 09:24 Pastorello: "Scudetto? Napoli rosa completa e profonda: è favorito anche senza Lukaku"
- 09:10 Pagliuca e il tifo per l'Aston Villa: "Ma con l'Inter a Birmingham nel 1994..."
- 08:56 Giovedì l'U23 di Vecchi in campo: a Monza arriva la Triestina. Scelta la squadra arbitrale
- 08:42 CdS - Da "caso" a risorsa: finalmente Luis Henrique. Ecco perché è stato scelto dall'Inter in estate. E anche per Diouf...