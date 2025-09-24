Prendendo spunto dal primo gol segnato con la maglia del Milan da Christopher Nkunku, Fabrizio Romano ha raccontato un retroscena di mercato legato all'attaccante francese che, prima di unirsi ai rossoneri, ha ricevuto interessamenti da diversi club, tra cui l'Inter: "L’estate di Nkunku è stata molto lunga - ha spiegato il giornalista sul suo canale Youtube -. E' stata una possibilità per l'Inter prima di Lookman, poi sono state fatte altre scelte. Ci hanno pensato anche il Lipsia, nell'ambito dei discorsi col Chelsea per Xavi Simons, e il Bayern Monaco che ha provato a prenderlo prima di acquistare Jackson".