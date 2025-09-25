Dayot Upamecano è il sogno dell'Inter per sostituire Francesco Acerbi, in scadenza di contratto al prossimo giugno. Questo si legge oggi su Tuttosport, considerando che anche il centrale francese ha l'accordo col Bayern Monaco in scadenza a metà 2026.

L'ingaggio del transalpino da 5,3 milioni netti a stagione è alto e il ragazzo ha 27 anni, ma se Upamecano dovesse rompere coi bavaresi l'Inter ci sarebbe eccome. Ha però drizzato le antenne anche il Real Madrid, che qualche anno fa prese a zero Alaba strappandolo proprio al Bayern. Altri difensori seguiti sono Ordonez del Bruges e Koulierakis del Wolfsburg.