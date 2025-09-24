Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, oggi l'Inter è tornata ad allenarsi al 'Bper Centre' di Appiano Gentile in vista della trasferta di Cagliari, in programma sabato sera. Come conferma Sky Sport (la nostra anticipazione), tutti i giocatori hanno lavorato in gruppo ad eccezione di Ange-Yoan Bonny che ha svolto un personalizzato in via precauzionale per una botta alla caviglia.

E' ancora presto per ipotizzare le scelte di formazione del tecnico romeno, ma si può già anticipare che, dopo il cammeo con il Sassuolo, Lautaro Martinez si candida per tornare tra i titolari.