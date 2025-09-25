Arturo Di Napoli fiducioso nei confronti dell’Inter di Cristian Chivu: l’ex attaccante ha parlato dei nerazzurri nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it: per Di Napoli, la squadra ha tutte le qualità per ambire al massimo, sia in campionato che in Champions League. Poi, il paragone tra Pio Esposito e un altro ex bomber dell’Inter.
L’Inter di Chivu ha vinto col Sassuolo ma non è partita benissimo. Quali sono le tue impressioni? Che tipo di campionato ti aspetti dai nerazzurri? E in Champions possono ancora dire la loro?
"L'Inter è partita con qualche difficoltà e i giocatori forse non sono ancora entrati in perfetta sintonia con le richieste del nuovo tecnico, ma sui nerazzurri sono comunque molto fiducioso. Chivu, anche se giovane, è un allenatore preparato e l'Inter resta una squadra forte e insidiosa per tutti. Ci vorrà del tempo perché rispetto a Inzaghi ci sono stati sicuramente dei cambiamenti tattici e nel modo di approcciare alle partite. Ad oggi, nonostante i problemi, dico che l'Inter ha le qualità per vincere tutto. Sono sicuro che i nerazzurri possono dire la loro sia per lo scudetto sia in chiave Champions League".
Chivu sta puntando su Francesco Pio Esposito. Ti piace come profilo? A chi lo paragoneresti tra gli attaccanti del passato?
"Francesco Pio Esposito è un ragazzo che mi piace molto. In primis perché è italiano e poi perché è giovanissimo ed è cresciuto nel vivaio dell'Inter. Nel nostro campionato ci sono davvero troppi stranieri, spesso non migliorativi per il nostro calcio, puntare su un profilo del genere sarebbe un grande passo in avanti non solo per i nerazzurri ma per l'intero movimento calcistico italiano e per la Nazionale. Esposito ha già accumulato esperienza in B con la maglia dello Spezia, credo che inserirlo gradualmente ora sia la scelta giusta. Chi mi ricorda? Si tratta di una prima punta tecnica e forte fisicamente, mi viene da paragonarlo a Bobo Vieri".
Autore: Redazione FcInterNews.it
