Nel corso di un'intervista a TMW, il CT della Romania ed ex tecnico anche dell'Inter, Mircea Lucescu, ha parlato della corsa Scudetto ma anche dei nerazzurri e del connazionale Cristian Chivu, che in estate ne è diventato capo allenatore: “Sarà un campionato combattuto fino alla fine. Dipenderà tanto dal cammino in Europa che comporta un notevole dispendio di energie: chi le doserà meglio utilizzando tutti i calciatori potrà beneficiarne”.

Che ne pensa dell'Inter?

“L’Inter ha una rosa ampia con calciatori di altissimo valore e grande esperienza. Non hanno iniziato bene, ma con il tempo possono riprendersi alla grande”.

Come vede il suo connazionale Chivu?

“Mi piace. Farà un grande campionato. È un ragazzo intelligente. Poi conosce l’ambiente Inter. Sette anni in nerazzurro vogliono dire tanto. Non ha nessuno contro, quando arrivi in un posto non è scontato”.