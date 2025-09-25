L'Inter annuncia il lancio di INTER 24/7, nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro. Come si legge dal comunicato è il primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia.

Il canale verrà presto distribuito gratuitamente su smart TV e device desktop e mobile. Disponibile in italiano in Italia e in inglese nel resto del mondo, "racconterà l’Inter con un mix unico di passato e presente: i tifosi potranno rivivere senza sostenere alcun costo le emozioni di match storici e contenuti d’archivio, godersi highlights e clip di allenamento, format originali e magazine di approfondimento, oltre alle differite integrali delle partite della stagione in corso".

Il canale nasce dalla collaborazione con Globant, "partner tecnologico strategico del progetto digitale, e si fonda sull’innovativa tecnologia di Amagi, provider di soluzioni SaaS cloud-based per il broadcast e la TV in streaming".

“INTER 24/7 rappresenta un passo ulteriore nella strategia di innovazione digitale del Club. Con questo nuovo canale FAST vogliamo portare l’esperienza nerazzurra sempre più vicino ai nostri appassionati in tutto il mondo, offrendo l’opportunità di fruirne in ogni momento. È un progetto che conferma la nostra volontà di rafforzare il legame con la nostra community globale e di valorizzare l’eccezionale patrimonio di contenuti per tutte le generazioni che ci contraddistingue", ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

“Siamo orgogliosi di affiancare FC Internazionale Milano come partner tecnologico nel percorso di trasformazione digitale e di creare un progetto così innovativo - dichiara Giorgio Tacchia, Head of Sports Media di Globant. - Con INTER 24/7 mettiamo a frutto la tecnologia per avvicinare sempre di più gli sport alle persone, ovunque esse si trovino, offrendo soluzioni capaci di trasformare l’esperienza dei tifosi in un legame ancora più stretto e diretto con il Club”.