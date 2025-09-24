Nel corso dell'ultima puntata di 'Viva el Futbol', Nicola Ventola ha voluto mandare un consiglio paterno a Francesco Pio Esposito che, per il solo fatto di aver esordito nell'Inter a 20 anni, è diventato un personaggio divisivo sui social soprattutto per quello che viene scritto sui quotidiani: "Mi sento di dire una cosa su Pio Esposito: per favore, se mi ascolti, non leggere i giornali - le parole dell'ex attaccante -. Si leggono tante cavolate, c'è troppa pressione. E questa cosa succede solo in Italia. Vedo che si fanno troppi paragoni: assomiglia a Toni, assomiglia a quell'altro... Lasciamolo crescere. Anche a me è capitato di segnare cinque gol in cinque partite con l'Inter, avevo vent'anni. Queste cose le accusi, se non sei forte mentalmente. Spero che Pio sia forte mentalmente perché lo si sta esaltando troppo. Il ragazzo è forte, ma va lasciato in pace. Di lui parlano bene sia la società che Chivu, ma poi le cose possono cambiare da un momento all'altro se comincia a non segnare per un tot di partite".