Nel giorno del 70esimo compleanno di Karl-Heinz Rummenigge, Max Eberl ha reso omaggio a un'icona del calcio che ha fatto la storia sia da giocatore (Bayern e Inter) che da dirigente: "Credo che abbia avuto un profondo impatto sul calcio nella posizione che ricopre. Merita l'omaggio che sta ricevendo oggi. ll calcio è dove è solo grazie a personalità come queste", le parole del direttore sportivo dei bavaresi.