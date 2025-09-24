Nella gara di Coppa Italia di ieri contro il Frosinone, Luca Mazzitelli ha fatto il suo debutto stagionale con la maglia del Cagliari, proprio contro la sua ex squadra. A fine gara, intervenuto in conferenza stampa, Mazzitelli si è anche proiettato al prossimo match di campionato contro l'Inter, esame importante per la squadra di Fabio Pisacane che ha iniziato molto bene questa stagione: "Il nostro buon avvio di stagione? Ci speravo, fa piacere, ma dobbiamo considerarlo un punto di partenza. Ci deve far capire che se lavoriamo in un determinato modo, quest’anno abbiamo le caratteristiche per far bene. Pensando, però, sempre partita dopo partita: arriveranno gare e momenti più difficili, in Serie A – lo sappiamo bene – non ci sono partite facili. Noi, però, dovremo avere sempre la forza, la voglia di andare a fare risultato in ogni match. Se saremo bravi potremo toglierci tante soddisfazioni e fare un buon campionato”.

In vista della gara dell'Unipol Domus, Mazzitelli garantisce: "L’umore nello spogliatoio è molto positivo, arriviamo nel migliore dei modi ad una gara così bella come quella di sabato sera contro l’Inter. Sarà una partita da affrontare liberi di testa, con grande entusiasmo sia da parte nostra che dei nostri tifosi allo stadio”.