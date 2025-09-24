Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone, oggi il Cagliari è tornato subito in campo per preparare la prossima gara, il match di campionato in contro l’Inter, in programma sabato 27 settembre, all’Unipol Domus,

La squadra è stata divisa dallo staff di Fabio Pisacane in due gruppi, funzionali alle attività da svolgere: i calciatori più impiegati in gara ieri sono stati impegnati in dei lavori di scarico tra palestra e campo. Per gli altri esercitazioni tecniche e dedicate al possesso. A chiudere la sessione una partita giocata su spazi ridotti.

Si sono allenati regolarmente Yerry Mina, Adam Obert e Michael Folorunsho; in personalizzato Zito Luvumbo, Boris Radunovic e Nicola Pintus. A riposo Gabriele Zappa, uscito ieri dal campo per un risentimento al retto femorale della coscia sinistra.

Domani, giovedì 25 settembre, al CRAI Sport Center è in programma un allenamento a porte aperte.